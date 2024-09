Maifredi | Conte si basa su un’ottima difesa e su ripartenze micidiali

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024) Gigi, ex allenatore della Juventus, ha parlato a “Maracanà”, trasmissione radiofonica di TuttoMercatoWeb. Si è soffermato sulla partita di Sabato e sui due allenatori di Juventus e Napoli.sue Motta? “è in testa ma ha vinto partite che non doveva vincere. Dall’altra parte c’è un gioco nuovo. Giudicarli ora dopo 4 partite non è ideale.sisue su, l’altro vuole ripartire dal basso e sta adottando un modo di giocare che simolto sulle fasce. E questo può incidere positivamente. Ognuno sfrutterà le proprie caratteristiche nella prossima sfida”., Juve più forte del Napoli? “Credo che nel calcio ci sia la modernità. Oggi il calcio di Motta è moderno,esprime un buon calcio ma parte da basi diverse.