Luna Rossa è in finale domina la regata e batte 5-3 American Magic Adesso ultimo atto della Louis Vuitton Cup con Ineos Britannia

(Di giovedì 19 settembre 2024)non perde la concentrazione, blocca la rimonta di, archivia la giornata nera di mercoledì e conquista laCup. Dopo aver visto andare in fumo tre match point l’equipaggio azzurro ha chiuso 5-3 la semicon gli statunitensi. Perdi trattaquintadal 2000 a oggi. Affronteràper cercare di vincere il trofeo e andarsi a giocare l’America’s Cup contro il defender New Zealand. I tecnici dihanno lavorato fino alle 5 del mattino per ripristinare il danno alla randanumero sette. Nella secondadi mercoledì, infatti, durante un combattuto testa a testa con, la barca italiana – dopo una spanciata improvvisa mentre era sul lato di poppa – si è “parcheggiata” in acqua, per colpa del carrelloranda che ha ceduto all’improvviso.