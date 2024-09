Lavoro nero a Savona la sconcertante scoperta dei finanzieri a Savona

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) La Guardia di Finanza di, in collaborazione con l'Ispettorato Territoriale deldella città ligure, ha individuato 25 lavoratori irregolari e contestato al datore diomessi versamenti contributivi. Dalle indagini è emerso che il personale dipendente svolgeva turni oltre l'orario previsto, anche della durata di 11 ore al giorno, senza percepire l'indennità di straordinario spettante. È inoltre risultato che sovente i lavoratori svolgevano turni continuativi disenza usufruire del giorno di riposo settimanale, oppure svolgevano esclusivamente turni in orario notturno, anche in questo caso senza usufruire di alcun riposo durante il mese.