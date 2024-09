L’arte antica di lavorare il legno Il mazzuolo e lo scarpello per forgiare veri capolavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ai primi del ‘900 un gruppo di artigiani di Cervognano, piccolissima frazione di Montepulciano immersa tra colline meravigliose, ricoperte di vigneti, mise mano all’ampliamento di una cappellina costruita nel 1669, in onore della Madonna di Montenero. Tra i muratori, i falegnami, i semplici aiutanti che, solo per devozione e amore per il proprio paese, svolsero il lavoro, c’era anche il nonno di Roberto Della Giovampaola, straordinario artista che, proprio in uno dei locali costruiti allora, realizza oggi, appartato, solitario, le proprie creazioni. Roberto, settantatré anni, Maestro d’arte diplomato a Siena, lavora ilcone scalpello e, su basi di durissimo rovere stagionato, che taglia da sé, direttamente dai tavoloni, dà vita ad altorilievi che esprimono incredibile dinamismo ed energia.