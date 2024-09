La ricetta degli industriali Orsini traccia la linea | nucleare Fisco e lavoro | Fate scelte coraggiose

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Non tradisce le attese Emanuele, alla sua prima assemblea annuale come presidente di Confindustria. Parla davanti a un parterre d’eccezione, con la premier Giorgia Meloni in prima fila, nella grande sala dell’auditorium di Roma, tradizionale scenario dell’appuntamentoimprenditori. E non usa mezzi termini per sottore le "" che l’Italia e l’Europa dovranno fare nei prossimi mesi e il ruolo che il mondo delle imprese intende svolgere facendo, fino in fondo, la propria parte. Una relazione a 360 gradi, con richieste dirette ma anche con proposte concrete.