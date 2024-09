La Regina Margherita ricoverata in ospedale dopo una caduta nel castello

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 19 settembre 2024) La, che ha abdicato in favore del figlio Frederik e della nuora Mary a inizio 2024, si trova, adesso,inuna rovinosa, avvenuta neldi Fredensborg, nelle ultime ore. In apprensione i sudditi del regno che hanno sempre amato molto l’ex sovrana, in tutti i suoi oltre cinquant’anni di regno., le condizioni di salute La Danimarca è stata scossa, il 19 settembre 2024, da una notizia poco rassicurante sulle condizioni di salute della. Il Palazzo Reale danese, infatti, ha comunicato che l’ex sovrana è statain, a seguito di una, avvenuta nella residenza estiva della Famiglia Reale, ildi Fredensborg, nell’isola danese Zealand.