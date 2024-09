Inter al ritmo delle stelle Pari d’oro City bloccato Lautaro | prima da riserva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sa di un sapore diverso, ild’Europa, rispetto a quello di campionato. Scialbi a Monza, non a Manchester, i campioni d’Italia si prendono il primo punto nella nuova Champions con lo 0-0 dell’Etihad. Non mancano le opportunità per colpire, da ambo le parti, ma c’è giustizia nellatà, poco cambia se con gol o meno. Già dai primi scambi l’, le cui future leve sbancano Manchester 4-2 in Youth League, dimostra di sapere come far male. È una capacità che resta potenziale, allorché a Thuram resta il colpo in canna, tra conclusioni centrali e destri strozzati. Taremi non tira, in compenso fa sì che i compagni lo facciano spesso. In mezzo Barella ramazza palloni e li gioca con estrema lucidità.