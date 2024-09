Il blocco atmosferico il Mediterraneo bollente il sistema mare-atmosfera dopato | il ruolo dei cambiamenti climatici nelle nuove alluvioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Bologna, 19 settembre 2024 – Ildeinella nuova alluvione in Emilia Romagna viene valutato in queste ore dagli esperti. E gli occhi sono puntati in particolare sulla temperatura dele delAdriatico, a livelli eccezionalmente alti negli ultimi mesi. “Negli ultimi giorni – scrive Francesco Nucera su 3bmeteo –, una parte significativa dell'emisfero settentrionale, che comprende Nord America, Europa e Asia, è stata soggetta a eventi meteo estremi in maniera simultanea. Questo è causato da onde atmosferiche che si muovono lentamente. Uno degli eventi più rilevanti in Europa è rappresentato dal ciclone Boris, che, dopo essersi spostato dall'Europa centrale nel, ha trovato condizioni favorevoli per rafforzarsi, causando precipitazioni intense e persistenti.