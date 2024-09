Gran Sasso | Traforo a senso unico alternato con attese di mezz’ora

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) L'Aquila - Stabilite in Prefettura le nuove modalità di transito neldeldurante i lavori di messa in sicurezza. Per 45 giorni, a partire da ottobre, il traffico sarà regolato con un sistema a: una sola galleria aperta, con un semaforo che permetterà il passaggio per cinque minuti ogni mezz'ora. La soluzione è stata proposta da Strada dei Parchi (società del Gruppo Toto, concessionaria delle autostrade A24-A25) durante la riunione convocata dal Prefetto per evitare una chiusura totale del, già minacciata da 45 provvedimenti che avrebbero bloccato il collegamento tra Teramo e L'Aquila. La situazione di disagio era stata preannunciata in un incontro tra il commissario per la messa in sicurezza del sistema idrico del, Pierluigi Caputi, e i rappresentanti di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.