Giuliacci | Una breve tregua e poi Con il maltempo non è finita

(Di giovedì 19 settembre 2024) Mezza Italia è alle prese con ilche ha colpito in modo drammatico in Emilia-Romagna ma anche nelle Marche. Cosa dicono le previsioni meteo dei prossimi giorni? Ebbene, il vortice di bassa pressione alla base della perturbazione è destinato a lasciare spazio a un miglioramento del tempo nelle prossime ore. Per il colonnello Mario, infatti, la situazione migliorerà "già nel corso della giornata di venerdì 20 settembre" con più sole, poche piogge e temperature gradevoli. Tuttavia, spiega l'esperto su Meteo, "lanon durerà a lungo" perché dopo un weekend tranquillo dal punto di vista meteorologico nei primi giorni della prossima settimana "arriverà sull'Italia un'altra perturbazione, questa volta proveniente dall'Atlantico". Lunedì 23 settembre le regioni interessate dal peggioramento saranno in particolare quelle del centro e del nord.