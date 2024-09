Fiere | Abilmente al via il regno del do it yourself con la festa creativa che colora l’inverno

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2024) La Fiera di Roma da oggi si è trasformata neldel do itcon l’avvio dell’edizione autunnale diRoma, il Salone delle Idee Creative di Ieg-Italian exhibition group. Fino a domenica 22 settembre, gli appassionati possono cimentarsi con tecniche e laboratori in un lungo weekend all’insegna della fantasia: tra strumenti, materiali e novità di prodotto per creare con le mani, in fiera presenti oltre 170 espositori specializzati nell’offerta di prodotti e strumenti per la creatività, oltre a centinaia di corsi, workshop e aree speciali dedicate ai più variegati spunti creativi dei diversi mondi del fai da te. In fiera esperienze sul mondo dell’illustrazione e progetti di sensibilizzazione su temi sociali.