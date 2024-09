F1 GP Singapore 2024 Verstappen | Questo non sarà uno dei nostri migliori week-end

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Dico in maniera chiara chenonuno deiend, abbiamo analizzato ciò che non è andato lo scorso anno ma vogliamo cercare di stabilizzare il lavoro fatto a Baku”. Queste le parole di Max, numero 1 della Red Bull intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia delend di Marina Bay per il Gran Premio di, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. “So che nonil nostroend più semplice – ha subito chiarito-. Abbiamo analizzato la gara dell’anno scorso, cercando di capire cosa poter fare meglio. Non mi aspetto che sia unend ottimo, ma vogliamo stabilizzare quanto fatto a Baku. Credo – confessa – che l’Azerbaijan sia stato positivo per risolvere alcuni problemi della vettura, che su avvallamenti, cordoli e fossi non è molto forte.