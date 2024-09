E il Pd come previsto si spacca sul sostegno all' Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2024), la risoluzione sull'Ucraina all'esame al voto questa mattina al Parlamento europeo ha diviso la delegazione del Pd. Nel suo insieme la risoluzione è stata votata quasi da tutti (fanno eccezione gli indipendenti pacifisti Marco Tarquinio e Cecilia Strada). Ma è su un paragrafo, il numero 8, quello che ribadisce la richiesta di rimuovere le restrizioni all'uso delle armi inviate dall'Ue, affinché possano essere utilizzate anche per colpire obiettivi militari legittimi in territorio russo, che il Pd si è spaccato. Nel voto separato per confermare il paragrafo 8, hanno votato contro gli eurodeputati Brando Benifei, Annalisa Corrado, Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Antonio Decaro, Matteo Ricci, Sandro Ruotolo, Cecilia Strada e Alessandro Zan. Si è astenuta Lucia Annunziata. Mentre la vicepresidente del parlamento europeo Pina Picierno ha votato a favore.