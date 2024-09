Crisi dell’auto De Palma Fiom | ‘Colpa della transizione ecologica? Dal 1999 al 2022 perso il 66% della produzione e non c’era ancora il green’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dalalabbiamoladi 937mila vetture in italia, il -66%, non eravamo nella fase dinel 99. Perché prduciamo poche auto in italia? Per la? No, vendiamo meno auto” in generale. “C’è un tema legato allaall’elettrico? Ma facciamo un saltoi ndietro, perché l’Europa decide di fare un passo verso l’elettrico? Per il diesel gate. Le case automobilistiche decidono che bisgna fare il salto perché non si può tenere aperti gli investimenti su tutto, ma concentrarli. Non è che l’Ue se ne esce da sola dandosi l’obiettivo al 2035, le case automobilistiche dissero che lo facevano entro il 2030. Succede anche che il 30% delle auto che la germania produce in germania viene venduto in cina, il mercato cinese è il mercato dell’elettrico.