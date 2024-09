Coppa Davis 2024 svelato il tabellone dell’Italia | ai quarti c’è l’Argentina Insidie e pericoli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) La strada verso laè ufficialmente segnata. Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle Final Eight di Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre. L’Italia è la detentrice del titolo, dopo il trionfo nel 2023 sempre sul cemento indoor spagnolo. Se un anno fa fu decisiva la vittoria in semifinale contro la Serbia di Novak Djokovic, quest’anno assente, ora tutti attendono il possibile scontro tra gli azzurri di Jannik Sinner e la Spagna di Carlos Alcaraz, che vuole a tutti i costi alzare l’Insalatiera in casa. Il, da questo punto di vista, prevede un possibile incrocio Italia-Spagna solo in finale. Una sfida che ridarebbe allal’attenzione e il fascino del passato, nonostante questa formula poco entusiasmante. Per arrivarci, però, gli azzurri di Filippo Volandri dovranno innanzitutto superare neidi finale