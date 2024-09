Bressana Bottarone rissa alla stazione | 28enne ferito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Pavia), 19 settembre 2024 - È stato trasportato in ospedale con l'ambulanza in codice giallo, non in pericolo di vita, per ferite da taglio. Un giovane di 28 anni, nordafricano, è stato soccorso nella tarda serata di ieri, mercoledì 18 settembre, a. Erano circa le 23.30 quando è stata segnalata unatra cinque o sei persone, in evidente stato di alterazione provocato probabilmente dall'abuso di alcol, nella zona dellaferroviaria di. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati anche i carabinieri, della Compagnia di Stradella. Come spesso accade in simili situazioni, all'arrivo dell'ambulanza e dei militari era rimasto sul posto solo il, mentre gli altri coinvolti nellaerano sono già allontanati facendo perdere le proprie tracce.