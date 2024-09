Autostrada A4 tir carico di materiale elettrico e batterie esauste prende fuoco all’altezza di Novate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Milano, 19 settembre 2024 – Paura e disagi per il traffico: un tirdi, incluse, ha presoquesto pomeriggio sulla A4 Torino-Venezia, in direzione Torino, all'altezza del comune diMilanese. Lo fanno sapere i vigili deldel comando di Milano, intervenuti con quattro squadre, che hanno già circoscritto l'incendio. Illeso l'autista, dal momento che - viene spiegato dai vigili del- le fiamme non hanno coinvolto la motrice del tir. Sul posto anche tecnici dell'Arpa, impegnati in alcuni rilievi a scopo preventivo. Una corsia è stata chiusa al traffico e “Autrostrade per l’Italia”, segnala alle 16.15, “code di 3 chilometri tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Entrata consigliata verso Torino: Fiera Milano su A8 Milano-Varese. Uscita consigliata provenendo da Brescia: Monza”.m