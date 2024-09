Auto falcia otto persone Morte due turiste sei feriti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) È arrivata sparata come un proiettile sul marciapiede uccidendo due ragazze di 18 e 19 anni e ferendone una terza. Poi l’investitrice – con due donne a bordo – ha proseguito la sua folle corsa sempre ondeggiando tra marciapiede e carreggiata, travolgendo tutto e tutti le si frapponessero davanti. Il bilancio finale di questo terribile incidente stradale – avvenuto ieri intorno alle 19 in Versilia, a Lido di Camaiore (Lucca) – è di due morti e sei, uno dei quali in condizioni critiche. Alla guida dell’una donna di mezza età, portata in commissariato da una volante della polizia: da accertare se fosse ubriaca o se sia stata colta da un malessere. Solo gli accertamenti medici potranno dare indicazioni più utili agli investigatori che l’hanno al momento denunciata per duplice omicidio stradale. "Non mi sono accorta di niente", ha detto scendendo dall’, una Mercedes.