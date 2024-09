Ancona Martiniello la certezza di Gadda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Cinque gol in quattro partite ufficiali, Coppa compresa, tre nelle prime due giornate di campionato, tutte decisive, visto che l’ha superato 2-0 l’Isernia e 1-0 la Fermana. Punta centrale, nato ad Aversa nel 1996, Antonio, Totò per gli amici, sta facendo di tutto per entrare presto e definitivamente nel cuore dei tifosi anconetani. E’ arrivato in ritiro alle Terre di Maluk con qualche chilo di troppo rispetto al suo peso forma, ma questo non gli ha impedito di mostrare subito i suoi artigli in area di rigore, un rapace negli ultimi undici metri come ha dimostrato anche a Fermo, e di raccogliere così il difficile testimone lasciato dal bomber Spagnoli.