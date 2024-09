Alberto Del Rio | Mentirei se non dicessi che il mio sogno più grande è ritornare in WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 19 settembre 2024)Del Rio ha ottenuto molte cose nella sua carriera, ma tutte le controversie che lo circondano hanno finito per rovinare la sua reputazione. Detto questo, Del Rio rimane speranzoso riguardo a un possibile ritorno in WWE. Nonostante le molte controversie, è chiaro che Del Rio ha raggiunto un notevole successo durante il suo periodo in WWE. Quattro volte campione del mondo, due volte WWE United States Champion e vincitore della Royal Rumble nel 2011, i suoi riconoscimenti hanno consolidato la sua eredità nella compagnia. Del Rio:”Sarebbe stato possibile tornare in WWE perché sono sempre stato in buoni rapporti con Vince McMahon” Durante un’intervista con Sportskeeda Wrestling,Del Rio ha riflettuto sul suo rapporto positivo con l’ex presidente della WWE Vince McMahon, quando gli è stato chiesto della possibilità di tornare.