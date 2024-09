Aggredito da due animali ma non erano lupi | le analisi risolvono il giallo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Vicopisano (Pisa), 19 settembre 2024 – Falso allarme: non, ma cani domestici usciti da una proprietà privata recintata gliche la scorsa settimana hanno avuto un burrascoso incontro con un malcapitato. Inizialmente si era parlato proprio dima i carabinieri forestali del Nucleo di Calci hanno raccolto la testimonianza del malcapitato e, acquisiti gli indumenti che avrebbero potuto essere contaminati da tracce biologiche dei canidi per le successivee caratterizzazioni, li hanno spediti al laboratorio specializzato dell’Istituto Superiore per la Protezione e le Ricerche Ambientali di Ozzano Emilia. Dagli accertamenti successivi svolti sul posto, è emerso che l’attacco da canidi possa essere attribuito con ragionevole certezza a due cani domestici occasionalmente fuoriusciti da una proprietà privata recintata.