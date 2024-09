Una mostra dedicata a Ansaldo Poggi lo ‘Stradivari’ del Novecento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Medicina celebra, lo Stradivari del. E’ stata presentata qualche giorno fa dall’amministrazione comunale, insieme all’Associazione Liutaria Italiana, laal maestro emiliano in programma al museo civico di via Pillio dall’1 al 13 ottobre. L’iniziativa, patrocinata tra gli altri anche dalla Regione, è curata da Andrea Zanrè e Raffaella Guicciardi. Un percorso celebrativo completo, incentrato attorno alla figura del liutaio medicinese, che abbinerà al violino didel 1933 (in esposizione permanente presso le sale, ndr) altri cinque violini, una viola e un violoncello provenienti da raccolte private nazionali ed estere.