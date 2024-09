Totò Schillaci morto è calato il buio sulle notti magiche di un’Italia davvero spensierata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Èile sull’ultima estateitaliana. Era il 1990 e ci mettevamo alle spalle il decennio dell’edonismo reaganiano e del boom effimero – costruito indebitando il paese e inguaiando le generazioni future – per entrare in quello che avrebbe stravolto la nostra storia: Tangentopoli, l’ascesa di Silvio Berlusconi, la disgregazione dell’Unione Sovietica, il post-comunismo, il trionfo del capitalismo selvaggio. Salvatore “, scomparso all’età di 59 anni per il riacutizzarsi del tumore al colon che lo aveva colpito e costretto a subire due operazioni, è stato l’eroe di una sola estate, anzi di meno di un mese: dal gol in Italia-Austria, firmato il 9 giugno 1990 allo stadio Olimpico di Roma, al rigore che permise agli azzurri, il 7 luglio a Bari, di superare 2-1 l’Inghilterra e di chiudere il mondiale al terzo posto.