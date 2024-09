Sinner ma allora è un vizio | non si smentisce mai

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Janniknon è proprio riuscito a resistere alla tentazione, è stato più forte di lui: ennesima conferma. Ha incamerato 9mila punti e messo in tasca, in prize money, la bellezza di 10,5 milioni. Sono questi, in pillole, nonché in maniera estremamente sintetica, i numeri che meglio raccontano il successo di Jannik. Quelli pertinenti al solo 2024, s’intende, perché sono ben più lauti, ovviamente, i guadagni relativi alla sua intera carriera. Jannikha confermato quello che già sospettavamo (LaPresse) – Ilveggente.itPrendendo in esame il solo anno in corso, quello che ha consacrato la sua ascesa a re del tennis, in termini di incassi è riuscito a superare chiunque. Perfino Carlos Alcaraz, l’altro Paperone del circuito, che in questi primi 9 mesi del 2024 ha fatto bene quasi quanto il suo collega e rivale di origini altoatesine.