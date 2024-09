Salto con gli sci Alex Insam fa sognare l’Italia Può vincere il Summer GP? I pianeti si stanno allineando affinché accada…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ilcon gli sci è una delle discipline invernali più popolari in assoluto. L’affermazione potrà stupire molti alle nostre latitudini, ma allargando gli orizzonti al di là delle Alpi, ci si renderà conto di come questo sport sia molto seguito nei Paesi di lingua tedesca, in quelli della Mitteleuropa e nella vicinissima Slovenia. Gli accoliti non mancano neppure in Norvegia e in altre nazioni. Difatti, in termini di audience televisiva paneuropea, ilcon gli sci può essere accomunato a sci alpino e biathlon. Tutte le altre discipline della neve generano ascolti decisamente inferiori. Dunque, lo skispringen (come lo chiamano i tedeschi) appartiene a una sorta di “Triumvirato” che detta legge in termini di TV e sponsor.