Ronda decimo-quinta | la prima senza Renato Menci

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Arezzo, 18 settembre 2024 –era laGhibellina e laGhibellina è. Esistono eventi sportivi in cui si crea un legame stretto e profondo fra il fondatore e l’evento stesso, come se si trattasse di padre e figlio. Ma, oltre alla gara di trail running di Castiglion Fiorentino, manifestazione che si è ritagliata un ruolo importante nel calendario nazionale arrivando a toccare i mille iscritti, è davvero molto difficile individuare altre situazioni in cui questo legame sia diventato così viscerale, così simbiotico che l’uno – l’evento – sia arrivato ad assumere i tratti caratteriali dell’altro – il fondatore. Rude, vulcanico, autentico.