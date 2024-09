Rabiot | Forse ho deluso alcuni tifosi del Psg ma la scelta è mia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Adrienha firmato col Marsiglia, era svincolato dopo l’ultima esperienza con la Juventus. Oggi ha tenuto la conferenza di presentazione.: «hodel Psg, ma laè mia» Ha spiegato innanzitutto perché ha scelto di sposare il progetto Marsiglia: «Parlando con il ds Benatia, l’allenatore e il presidente, mi hanno spiegato l’ambizioso progetto del club. E mi ha convinto subito. Sappiamo De Zerbi cosa è in grado di fare. E’ una grande sfida poter venire qui, con una squadra giovane e di qualità. Voglio raggiungere gli obiettivi miei e del club». L’affetto ricevuto dai nuovi: «Sono rimasto sorpreso, perché sono un ex Psg. Non mi aspettavo così tantiad accogliermi». Sul tecnico: «De Zerbi non ha bisogno di presentazioni. Ho giocato contro di lui quando era al Sassuolo. Ha fatto cose molto belle allora».