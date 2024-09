Quartieri Spagnoli | Aggredisce moglie e suocera in strada il figlio di 3 anni spettatore inerme

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024): Da 2non accetta la separazione. 38enne arrestato dai Carabinieri Sono trascorsi ormai duedal giorno in cui è maturata l’idea di separarsi dal marito. 36e undi 3da crescere, nonostante le vessazioni quotidiane. Nonostante le botte, gli insulti: di motivi ce ne sono molti. Riuscire ad esprimere al marito quella volontà è stata dura. Pensava potesse cambiare le cose. Pensava che allontanarsi fisicamente, terminare la convivenza potesse quantomeno alleggerirla, per ricominciare da se stessa e per se stessa.E invece, a ricominciare sono state solo le angosce anche se la convivenza è terminata. Da due, vive nel terrore. Il marito approfitta di ogni incontro per passare dalle parole alle mani in pochi istanti.