Prevenzione dell’infarto Visite gratuite in rosa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In occasione della Giornata mondiale del Cuore, il 29 settembre, per il quarto anno consecutivo Fondazione Onda organizza, dal 26 settembre al 2 ottobre, l’(H) Open week dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, lae la diagnosi precoce di queste malattie, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose. Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia, essendo responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 nelle donne e 32,5 negli uomini; si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché fino alla menopausa le donne sono protette dallo “scudo“ ormonale degli estrogeni.