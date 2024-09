Pier Silvio Berlusconi CEO di MFE intervistato al Tg5 | Mediaset sta creando nuova occupazione

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è statoquesta sera, mercoledì 18 settembre 2024, durante il Tg5 delle 20. Il CEO di MFE (MediaForEurope) ha parlato dell’azienda italiana che si sta confermando leader anche all’estero. Vediamo insieme cosa ha detto.al Tg5: “Il nostro titolo cresce di più della media di tutti i broadcaster in Europa” Nel campo dei media, nonostante la concorrenza di diverse multinazionali e del web,è in costante crescita. Il CEO di MFE,ha spiegato al giornalista del Tg5 come l’azienda italiana si stia affermando anche sul mercato estero. Queste le sue parole: “, da questo punto di vista, è un caso abbastanza unico. Siamo riusciti a diventare leader anche in Spagna e abbiamo una importante presenza in Germania, ma tutto parte dall’Italia.