Perchè l’ex tecnico della Roma Daniele De Rossi è stato soprannominato Capitan Futuro?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 18 settembre 2024)De, ex calciatore e da oggi ex, è da sempre. Un nickname legato allo storicoo e simbolosquadra giallorossa, Francesco Totti. Di cui in qualche modo Deè sempreconsiderato l’erede oltre che il vice. Da qui, l’appellativo dio del. Che tuttavia non gli piacque mai troppo. In un’intervista a Sky spiegò: “? Un soprannome che non mi ha mai fatto impazzire dalla prima volta che l’ho sentito. Ormai lo senti anche per strada. Lo mettiamo da parte, è un orgoglio essere il vice. Hai Totti davanti, sai che puoi essere qualcosa in meno. Pensare che subentrerò a lui quando non ci sarà più non è una cosa piacevole. Per me, per lui e soprattutto per inisti. Non è una cosa che vivo con ansia.