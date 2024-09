Palestinesi ingrati!

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Con quale coraggio Israele stermina i, donne, bambini, neonati, e poi accusa le vittime di essere “terroristi”? È un’infamia.Grazia Costavia email Gentile lettrice, lei parla così perché non conosce i. Dio solo sa cosa non farebbero per diffamare Israele. Per esempio, lo Stato ebraico blocca per mesi l’acqua potabile e il cibo a Gaza, toglie la corrente elettrica, distrugge tutti gli ospedali, impedisce l’ingresso di medicinali di base (e non parliamo di quelli non di base), e che cosa fanno iin cambio? Si ammalano di poliomielite! Mostri!! E ancora: appena atterra su Gaza un missile o una bombetta da mezza tonnellata, loro muoiono a centinaia. Lo fanno apposta. E i sopravvissuti accendono subito i telefonini per riprendere in video i bambini sfigurati, senza testa, senza braccia, senza gambe.