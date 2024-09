Marina Berlusconi | Nessuna trama contro Meloni e Tajani Non posso tollerare presunte ricostruzioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Milano, 18 settembre 2024 –occultaGiorgiao Antonio. Lo mette nero su bianco, scrivendo una lettera a Repubblica in cui smentisce che ci sia da parte dei figli del Cavaliere "disistima" nei confronti della premier e "scontentezza" per il segretario di Forza Italia "quando in entrambi i casi è vero esattamente il contrario". "So bene che arginare il fiume delle voci e delle indiscrezioni è pratica molto difficile, se non impossibile, ma io noncontinuare ache non hanno il minimo contatto con la realtà", inizia il testo indirizzato al direttore del quotidiano. La presidente di Fininvest sottolinea che si fa riferimento a "pensieri e progetti che non ho, né ho mai avuto".