Manchester City-Inter Inzaghi punta sull’effetto sorpresa | ancora cambi!

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Simonecontinua con le sue alternanze, anche nell’esordio in Champions League. Di seguito iprevisti nella formazione di. ESORDIO –inaugura un’altra stagione di Champions League per la squadra di Simone. La sfida, che avrà inizio alle ore 21.00 di questa sera allo Stadio Etihad, che già porta il carico di essere quella d’esordio in Europa, acquista maggior valore considerando il prestigio dell’avversario e anche l’ultima volta che i nerazzurri lo hanno sfidato. Lo stesso incrocio, infatti, si è verificato sempre in Champions League proprio nella finale di giugno 2023. Da Istanbul i ragazzi diuscirono a testa alta, seppur sconfitti. Adesso, però, un altrodà la possibilità ai nerazzurri di ottenere il riscatto.