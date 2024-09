Lucca Comics & Games 2024 presenta la nuova versione della sua App

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Viene rilasciata oggi ladiCG24 Assistant, l’app ufficiale di; un pratico compagno di viaggio, utilizzabile anche offline, pensato per permettere alla grande community del festival di godere appienomagiamanifestazione. L’app è già disponibile nel Play Store e su Apple Store. Migliorano le caratteristiche che l’hanno contraddistinta nell’edizione precedente e arrivano nuove funzionalità: si potrà consultare il programma ancora meglio, selezionare e condividere gli eventi preferiti per raggiungerli più comodamente con stima di tempi di percorrenza e attesa;CG24 Assistant invierà notifiche push in tempo reale, avvisi 30 minuti prima dell’inizio di ogni evento preferito e informerà quando vengono aggiunti nuovi eventi e news. L’app notificherà anche eventuali messaggi relativi a modifiche alla viabilità.