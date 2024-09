Lo studio di Afrojack a Kalmthout è su Airbnb

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Per celebrare il lancio del suo nuovo brano in uscita a novembre, il 6 ottobre 2024invita i fan nel suodi registrazione personale a, in Belgio, per un esclusivo soggiorno disponibile su. La line up della giornata prevede un tour delloe un workshop di dj-ing con. Oltre alla possibilità di essere tra i primi ad ascoltare in anteprima il suo prossimo brano in uscita. A rendere tutto ancora più speciale ci penserà Jaimie van Heije, famoso chef olandese e amico intimo dell’artista, che preparerà per gli ospiti una cena privata. Di origini olandesi,– nome d’arte di Nick van de Wall – ha dominato le classifiche EDM fin dal suo esordio nel 2010, collaborando con artisti del calibro di Ne-Yo, Pitbull e David Guetta.