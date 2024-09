Juve-Psv 3-1 show bianconero in Champions League

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) (Adnkronos) – Lantus batte il Psv Eindhoven per 3-1 oggi nel match di esordio nella2024-2025. I bianconeri di Thiago Motta superano gli olandesi con una prestazione eccellente e si impongono con i gol di Yildiz (21?), McKennie (27?) e Gonzalez (52?). In pieno recupero gol olandese con Saibari (93?). Motta schiera Di Gregorio in porta e Mckennie a centrocampo, al posto di Perin e Douglas Luiz, rispetto alla formazione impiegata in campionato a Empoli. Avanti ancora Yildiz e Nico Gonzalez sulle fasce con Koopmeiners al centro con Locatelli. Dall’altra parte Bosz, avendo out per infortunio Lozano, ha inserito Tillman in avanti con De Jong e Bakayoko. A centrocampo c’è Til, mentre solo panchina per l’ex giallorosso Karsdorp. Laparte bene e al 5? Kalulu prova l’imbucata per Nico Gonzalez, ma è decisivo l’intervento di Flamingo.