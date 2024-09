Imagine Dragons in concerto | le date in Italia 2025

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In programma quattroa partire da quella del 27 maggioa Milano. Sold out la data di Padova del 18 giugno Gliannunciano un nuovo incredibile appuntamento in, martedì 27 maggioall’Ippodromo Snai La Maura di Milano. La serie dieuropee del Loom World Tour partirà da Milano, che si conferma ancora una volta capitale europea della musica. Già sold-out la prima data di Padova del 18 giugnoe la data di Napoli del 21 giugno, dimostrando quanto la band di Las Vegas continui a infrangere i record.