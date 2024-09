Il video della sfilata P E 2025 di Alberta Ferretti | inno alla leggerezza

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Per la primavera estatepropone una collezione impalpabile, senza peso, nella quale sono le torsioni, le plissettature, gli intagli a laser a creare un senso di ariosa preziosità . All’insegna di una femminilità soft. Location: negli spazi del MuseoScienza eTecnologia di Milano. Ispirazione: incline al sogno e, la stilista questa stagione ha dichiarato di aver progettato vestiti fatti per essere vissuti “qui e ora” (perfetti per le occasioni speciali). Colori: una passerella scandita da look bianchi e neri, con incursioni di arancio, verde salvia e viola chiaro. Tessuti: il popeline di cotone si alterna all’organza cruda e allo chiffon. Accessori: tornano i sandali multilistino, piatti o dal tacco alto, le mule ricamate e le maxi pochette.