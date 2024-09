Dove si trovavano i graffiti di Keith Haring a Roma?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 18 settembre 2024), il celebre artista, noto in tutto il mondo per lo stile inconfondibile delle sue creazioni, ha realizzato deianche a. Sifuori dalla linea A della metropolitana e davanti al Palazzo delle Esposizioni, sulla centralissima via Nazionale. Purtroppo, però, le sue opere sono state coperte e non è più possibile ammirarle. Negli anni ’80,è stato un icona della street art (e non solo). Nato nel 1958, le sue opere, caratterizzate da figure stilizzate e colori vivaci, affrontavano temi sociali come l’AIDS (malattia che gli ha tolto la vita nel 1990) e l’uguaglianza., oltre a decorare le strade di New York, ha realizzato murales in tutto il mondo, anche nel nostro paese.