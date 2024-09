Donald Trump | Dio mi ha salvato per permettermi di salvare il mondo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024)ritorna a testa alta dopo il tentativo di attentato avvenuto in Florida al campo di golf. Afferma “Dio vuole che io sia presidente” Washington, 18 settembre 2024 —torna al centro della scena politica americana con dichiarazioni che lasciano il segno. Dopo essere sopravvissuto a un secondo tentativo di attentato in soli due mesi, l’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che la sua vita è stata preservata per volontà divina, al fine di continuare la sua missione politica. “Dio vuole che io sia presidente degli Stati Uniti“, ha dichiaratoin un evento trasmesso in diretta su X (precedentemente Twitter), durante il lancio della sua nuova piattaforma di criptovalute, la World Liberty Financial.