Di Mariano ricorda lo zio Totò Schillaci | Spero tu sia stato orgoglioso di me Abbraccia nonna da parte mia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Caro zio, sono cresciuto nella tua scuola calcio, con l’idea di dover arrivare ad alti livelli ecipare a un mondiale e rendere fiero un popolo, farlo sognare proprio come hai fatto tu, ma questo non è accaduto,tu sia rimasto comunquedi me. Sin da piccolo sono sempreaccoa te, ed èun onore ed un orgoglio”. E’ questo un passaggio del commosso ricordo del giocatore del Palermo, Francesco Di, tra le altre cose anche nipote di, morto oggi all’età di 59 anni: “Grazie per tutti i consigli che mi hai sempre dato per affrontare questo lavoro al meglio. Hai affrontato questa malattia come un leone. Fino all’ultimo, proprio come facevi in campo, il tuo cuore non voleva cedere, ma adesso puoi riposare in pace e rire la. E fallo anche damia.