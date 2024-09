Cortocircuito razzola meglio | Francini loda Meloni e spiazza Gruber

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Quel suo piccolo monologo da Bianca Berlinguer del maggio 2023 fece parecchio clamore. “I sinistri sono delle persone nate ricche, borghesi, che vorrebbero essere poveri per sembrare intelligenti. Non gliene importa niente del comunismo, degli operai, di Berlinguer, del lavoro, dei diritti, delle minoranze. A loro interessa solo apparire di sinistra, quindi dalla parte del giusto”. Chiaranella sua autobiografia fotografa in questo modo la cosiddetta egemonia culturale di sinistra, muovendo una critica all'ipocrisia di chi aveva visto essere in un modo e comportarsi in un altro. Stasera, invece, l'artista ospite della conduttrice Lillinella puntata di Otto e Mezzo in onda su La7, ha tracciato un ritratto anche del Premier Giorgia: “Diciamo che è una che predica male ma”.