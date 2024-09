Coppa Italia scontri fatali In palio il secondo turno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024)infrasettimanale dicol ritorno del primo. Antella-Fortis (ore 15) arbitro: Boeddu di Prato. La partita si gioca al "Pazzagli" con l’Antella che parte dal 2-1 dell’andata. La squadra di casa lamenta qualche assenza, Fortis al completo. Affrico-Grassina (ore 20,30) arbitro: Leonetti di Firenze. In virtù di un gol segnato da Dini, al "Lapenta" il Grassina dovrà impegnarsi per superare l’Affrico in buona salute dell’ex Villagatti. Locali senza Longo per squalifica, Pecorai e Vaccari in preallarme. Grassina privo di Caschetto, Travagli e Colasuono. Per la vincente Antella o Fortis. Scandicci-Rondinella (ore 15) arbitro: Marchi di Siena. Si inizia alle 15 sul campo di San Casciano con lo Scandicci avanti di un gol. Ventrice rinuncia a Guidelli, Fasciana e Sabatini. Rondinella priva di Bartolini, Laverone, Ciardini e Fantechi.