Ciao Totò… Il toccante messaggio della Juventus al campione scomparso

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Con un semplice ma emozionantesui *social, la *ha voluto rendere omaggio a Salvatore Schillaci, meglio conosciuto come Totò,all’età di 59 anni. Il saluto, un sentito “, Totò”, ha riacceso nei tifosi il ricordo di uno dei protagonisti del calcio italiano tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Schillaci ha lasciato un segno indelebile nella storia del club bianconero, non solo per i successi sul campo, ma anche per le sue difficoltà personali che influirono sul suo addio.Leggi anche: L’Italia piange Totò Schillaci: il re delle Notti Magiche si è spento a 59 anni L’arrivo allae i trionfi del 1989-1990 Totò Schillaci arrivò allanell’estate del *1989, proveniente dal *Messina, dove si era messo in luce in Serie B. Con la maglia bianconera, visse le sue stagioni più intense e vincenti.