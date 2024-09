Carabinieri il cambio Il nuovo comandante è il capitano Corrente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) EMPOLI Si è insediato nei giorni scorsi anche ildella Compagniadi Empoli. È ilAngelo, 33 anni, proveniente dal Nucleo investigativo di Ostia. Durante la sua carriera l’ufficiale, ha fatto servizio tra l’altro, in Sardegna dove ha comandato il Nucleo operativo e radiomobile e a Roma dove ha comandato due plotoni che si occupano di ordine pubblico, presso l’8° Reggimento“Lazio”.ha anche prestato servizio per un breve periodo alla Scuola Allievidi Taranto, come istruttore ed impiegato nel quartier generale dell’operazione a direzione europea “Sophia”, situato presso il Comando operativo Interforze di Roma, con il ruolo di Counter intelligence advisor. Tra i primi ad accogliere in città il capitato è stato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi.