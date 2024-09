ATP Chengdu 2024 Sonego subito eliminato Avanzano Mpetshi Perricard e Klein

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Si è aperto il torneo ATP di(Cina) con le prime tre sfide. Una prima giornata negativa per i colori azzurri, visto che Lorenzoè statodal giapponese Taro Daniel in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Il nipponico affronterà ora il vincente del match tra l’americano Kovacevic ed il russo Kachmazov. Vittoria soffertissima per il francese Giovanni, testa di serie numero sette. Il transalpino si è imposto in rimonta sul padrone di casa Fajing Sun, numero 359 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 6-7 7-5 6-4, dopo due ore e mezza di gioco e annullando anche due palle break nel dodicesimo game del secondo set, che avrebbero potuto portare la sfida ad un delicato tie-break.