Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 18 settembre

(Di mercoledì 18 settembre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 18R.J. mette in chiaro con Eric di non voler essere coinvolto in alcun litigio familiare, eppure si chiede a che punto sia il rapporto tra i genitori e, pur ammirando le scelte di indipendenza della madre, dubita che Brooke potrà mai essere veramente felice senza l’amore della sua vita. Deacon vuole continuare a espandere la sua attività di ristoratore e, per darle prestigio, consigliato da Chef Daniele (Daniele Uditi), decide di mettersi alla ricerca di un raffinato esperto di vini per valorizzare l’offerta de “Il Giardino”.