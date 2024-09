Amadeus inizio amaro per Sukuzi Music Party | cantante si esibisce ma rischia 3 anni di carcere ecco chi è

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ieri seraha registrato l’evento Suzuki, ovvero una versione più piccola del Festival di Sanremo che andrà in onda il prossimo 22 settembre su Nove; nel corso della serata, però, è successo qualcosa di davvero inaspettato!ha cercato di portare Sanremo sul palco del nuovo programma di Nove: si tratta di un concerto che vanta la presenza di ben 15 cantanti che portano live una loro canzone inedita. Poche ore prima dell’del Suzukiè successo qualcosa che non ci si poteva proprio aspettare. A dare l’annuncio ci ha pensato ANSA: uno dei cantanti in gara rischierebbe fino a tredi. Ma di chi stiamo parlando? E cosa è successo? Nel frattempo,ha portato a termine la serata con la grande professionalità che gli è sempre stata riconosciuta. Sul web, diversi utenti hanno fatto ironia su quanto accaduto.