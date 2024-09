Alinghi ha trovato l’asso nella manica | poppa dirompente Ineos schiantata Ainslie a testa bassa | 2-4 in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024)Britannia si era presentata baldanzosa nelle acque di Barcellona, con il chiaro intento di chiudere i contidella Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup, ma Bene compagni hanno aperto il pomeriggio con un’inattesa doccia fredda.ha infatti vinto la sesta regata della serie, ha replicato il successo ottenuto due giorni fa in modalità dislocante e ha accorciato le distanze: 2-4 nel confronto al meglio delle nove regate,è a un solo punto dalla qualificazione all’atto conclusivo ma ora si è acceso qualche campanello d’allarme.